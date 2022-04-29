Не буде навіть Лукашенка: Кремль не запросив жодного іноземного лідера на парад 9 травня

Вперше за довгий час на святкування Дня перемоги 9 травня Кремль не запросив жодного лідера іноземної держави. На пафосний “парад” у Москві не запрошено навіть білоруського диктатора Лукашенка.

Як заявив 29 квітня у розмові з журналістами речник Путіна Дмитро Пєсков, свято 9 травня є “святим” для усіх росіян. Відсутність представників цивілізованого світу на цьому “святі” він пояснив тим, що це “не ювілейна дата”.

– На День перемоги ми нікого не запрошували із іноземних лідерів. Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для всієї Росії, для всіх росіян. Але іноземних лідерів ми не запрошували, – констатував Пєсков.

На запитання, чи прибуде на парад у Москві Олександр Лукашенко, речник Путіна відповів: Наскільки я знаю, ні, не планується.

Зазначимо, що у 2022 році вже 77-ма річниця капітуляції нацистської Німеччини.

Щороку у центрі Москви 9 травня проходить помпезне “брязкання зброєю” під гаслами “святої перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні” 1941-1945 років. Раніше такі паради символізували подяку за героїзм солдатам, що боролися з нацизмом.

Згідно з логічними підрахунками, солдатам, яким у 1941 році (початок війни) було бодай 18 років, у 2022 році, мало б виповнитися… 99 років.

Related video

Водночас на московських парадах поруч із Путіним можна побачити так званих ряджених ветеранів, яким на вигляд – не більше 80-85 років, що свідчить про те, що участі у німецько-радянській війні вони брати не могли.