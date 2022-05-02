Російські загарбники, які перебувають на території Харківської області, настільки бояться української армії, що масово почали відмовлятися йти в новий наступ.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення, оприлюднене Службою безпеки України. Телефонну розмову окупантів щодо війни в Україні вдалося перехопити під Ізюмом Харківської області.

Під час розмови один із російських загарбників розповів своєму знайомому в РФ, що путінські солдати відмовляються воювати. І на них не діють навіть погрози розстрілу за невиконаний наказ.

– Ми, коротше… відмовилися від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають загалом жорстко, мало не до розстрілу… Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти, – розповів окупант.

У відповідь на запитання співрозмовника про причину відмов іти в наступ, російський загарбник повідомив, що командування відправляє їх на передову як гарматне м’ясо.

– Ну вони прямо на передову відправляють, у саму ж*пу. І нас на м’ясо… А там сидить чисто артилерія… а під артилерію лізти – це взагалі, – поскаржився окупант.

Крім того, СБУ оприлюднила телефонну розмову, яка свідчить про те, що окупанти ламають власну техніку, щоб тільки не воювати зі Збройними силами України.

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Під час цієї розмови російський загарбник повідомив своєму батькові, що в них у полку залишився один танк, і той вони зламали, щоб не воювати.

– У нас у полку один танк залишився… Ми свій танк зранку зламали самі, щоб не їхати. БТРи без нас поїхали, і там три “двохсоті” та забагато “трьохсотих” у важкому стані, – поділився окупант.

Він уточнив, що із 10 танків, які були в його підрозділі на початку повномасштабної війни в Україні, зараз залишився лише один. І той зараз поламаний.

Його батько запитав, чи означає це, що їм зараз немає, на чому воювати. Почувши ствердну відповідь, він залишився явно задоволеним.

– Ну і слава Богу! Розберіть його (останній танк, – Ред.), здайте на металобрухт, цілі залишитеся, – порадив він.

Як поінформували напередодні в Генеральному штабі ЗСУ, російські війська 1 травня намагалися наступати на Ізюмському напрямку, але зазнали втрат.

Станом на 1 травня РФ стягла до Харківської області майже тисячу мобілізованих осіб із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також сотні одиниць техніки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ