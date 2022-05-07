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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині окупанти примушують підприємців отримувати “тимчасові дозволи” на роботу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
бойовик "лнр"

У Херсонській області російські окупанти примушують підприємців отримувати “тимчасові дозволи” на роботу.

Як повідомляє українська розвідка, в разі відмови їм погрожують конфіскацією майна.

Фото: ГУР

Зазначається, що представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості, їхньою метою є примус керівництва та персоналу до співпраці. В першу чергу це стосується виробників харчової продукції.

— Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції, – повідомляє розвідка.

За словами рашистів, для цього необхідно “офіційно” оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати “тимчасовий дозвіл” на роботу від “військово-цивільних адміністрацій”.

Водночас, всі проблемні питання, такі як постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру.

Власників та працівників підприємств попередили, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, то керівництво та персонал замінять. Людей набиратимуть з-поміж лояльних до окупантів людей.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти крадуть тисячі тонн зерна, а також сільськогосподарське обладнання українських фермерів на захоплених ними територіях. Ба більше, вони розстрілюють склади продовольства з артилерії.

Джерело: ГУР Міноборони України

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Фото: Depositphotos

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