Зеленський про ракетний удар по музею Сковороди: Не кожен терорист додумається

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по музею Григорія Сковороди в Харківській області, наголосивши, що до такого додумається не кожен терорист. Про це він заявив у відеозверненні 7 травня.

– Минулої ночі російська армія використала ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету – щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVIII столітті. Який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя та як людині пізнати себе. Що ж, схоже, це страшна небезпека для сучасної Росії. І музеї, і християнське ставлення до життя, і знання людьми себе.

Щодня російська армія робить таке, що немає слів. Але щодня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести до інших європейських країн, – сказав він.

Станом на 7 травня російська армія знищила або пошкодила майже 200 об’єктів культурної спадщини України.