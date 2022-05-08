Зеленский о ракетном ударе по музею Сковороды: Не каждый террорист додумается

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар России по музею Григория Сковороды в Харьковской области, отметив, что до такого додумается не каждый террорист. Об этом он заявил в видеообращении 7 мая.

— Прошлой ночью российская армия использовала ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету – чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, который жил в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое настоящее христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что же, похоже, что это страшная опасность для современной России. И музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя.

Каждый день российская армия делает такое, что нет слов. Но каждый следующий день она делает что-то такое, что ощущаешь это по-новому. Прицельные ракетные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия воюет против нас. Вот это они хотят принести в другие европейские страны, — сказал он.

По состоянию на 7 мая, российская армия уничтожила или повредила почти 200 объектов культурного наследия Украины.