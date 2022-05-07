Могила українського філософа Григорія Сковороди вціліла під час ракетного обстрілу Харківської області в ніч проти 7 травня.

Не мають пошкоджень також 700-річний дуб Сковороди та його особисті речі.

Про це в коментарі журналістці Фактів ICTV Тетяні Доцяк розповіла директорка зруйнованого окупантами Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди Наталія Мицай.

За словами очільниці закладу, особисті речі Григорія Сковороди зберігалися лише в цьому музеї. Їх встигли завчасно помістити до схрону.

Де саме знаходиться решта найцінніших предметів, які вдалося евакуювати, є закритою інформацією.

Частину експонатів, які залишилися в музеї, втрачено. Що саме знищили російські загарбники, Наталія Мицай поки сказати не готова.

Зараз дивляться

– Сьогодні під глиною ми ще знаходимо вцілілі елементи та предмети. Це ще треба досліджувати, – говорить очільниця музею.

35-річний сторож музею під час ракетного удару пошкодив ногу.

– Відкритих переломів у нього немає. Йому наклали гіпс. Дякувати Богові, він живий, – уточнює Наталія Мицай.

Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди є пам’яткою історії національного значення.

Музей розташований у старовинному маєтку поміщиків Ковалівських, що зведений ще в XVIII столітті.

Тут гостював, а потім мешкав в останні роки життя Григорій Сковорода. У цьому будинку філософ і спочив, тому будівля має особливу цінність для України. Поховано Григорія Сковороду в парку поряд із маєтком.

Російська ракета у ніч проти 7 травня поцілила просто під дах музею в селі Сковородинівка на Харківщині.

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Вогонь охопив 280 кв. м площі. Згоріли, крім даху, вікна, двері, підлога та все, що було в будівлі.

Особисті речі та могила філософа вціліли – директорка зруйнованого музею Сковороди / 11 фотографий

Значних руйнувань зазнав саме той кут музею, куди залетіла ракета.

Та директорка музею вірить, що відновити будівлю реально.

– Уже спілкувались із районною владою та прокуратурою з цього питання. Там теж підтвердили, що це реально, бо стіни стоять, будинок не розвалився на частини. Хоч, звичайно, втрачені вікна, підлога, стеля, перекриття, а дах взагалі злетів, – зазначає директорка музею.

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ у музеї саме завершили реставраційні роботи до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди – 3 грудня 1722 року.

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Той факт, що окупанти поцілили в будівлю музею Сковороди, Наталію Мицай не дивує.

– Росіяни прийшли фізично знищити нас і нашу національну память, культуру, традиції. Їм байдуже, куди стріляти. Ми ж знаємо все це й бачимо, як вони себе поводять. Для них немає нічого святого! – говорить вона.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова такої ж думки. За її словами, знищуючи культурну спадщину, Росія намагається стерти національну ідентичність народу України.

– Війська агресора порушують статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Такі дії агресора відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду є воєнним злочином, – наголошує Людмила Денісова.

Станом на сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики України вже задокументувало 300 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів.

Нагадаємо, що одним із перших від рук окупантів постраждав історико-краєзнавчий музей у селищі міського типу Іванкове Київської області.

28 лютого там згоріли роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олег Синєгубов, Золочівська селищна рада, Людмила Денісова