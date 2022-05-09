ЄС може запровадити нафтове ембарго щодо РФ протягом доби – Стефанішина

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається на ухвалення Євросоюзом рішення про ембарго на російські нафтопродукти протягом найближчих 24 годин.

Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

– Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години, – наголосила Стефанішина.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який сьогодні перебуває в Україні, заявив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, що Європейський Союз уже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.

– Ми працюємо над звільненням країн ЄС від тиску Росії з боку постачання енергетичних носіїв. Ми обговорюємо, ми вже близькі до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти, – сказав європолітик.

За даними світових ЗМІ, Євросоюз продовжує обговорювати шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає нафтове ембарго, через позицію деяких країн, зокрема Угорщини, Болгарії, Словаччини та Чехії.