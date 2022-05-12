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Факти / Україна / Політика
Владислава Ткаченко |
Переговори про порятунок поранених із Азовсталі та $40 млрд від США: що відбувається на 78-му добу війни

Переговори про порятунок поранених із Азовсталі та $40 млрд від США: що відбувається на 78-му добу війни

Сьогодні розпочалась 78-ма доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста. Під ворожий вогонь потрапили Маріуполь, Одеса, Сумщина та інші.

У свою чергу українські прикордонники відновити контроль над 1200 км ділянки українського кордону, дві третини з яких – з Росією.

На Харківщині силами ЗСУ було звільнено селище Питомник.

Україна запропонувала РФ вивезти поранених українських військових з Азовсталі в обмін на полонених росіян.

Конгрес США проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні на суму близько $40 млрд, оскільки та продовжує стикатися з жорстоким нападом Росії.

Найважливіші події 78-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

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00:23 - 12 травня

11 травня селище Комишуваха Запорізької області російські військові нещадно бомбардували.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у своєму Телеграм-каналі.

Старух повідомив, що півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені.

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