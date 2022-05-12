Визнання нездатності захопити міста – розвідка про вихід РФ із Харківської області

Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста.

Таким є висновок розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 12 травня.

– Росія зробила вразливими для мобільних та високомотивованих українських контрнаступних сил свої підрозділи в Харківській області, коли визначила Донбас пріоритетним напрямком, – зазначають у розвідувальному відомстві Великої Британії.

А все тому, додають у британській розвідці, що РФ очікувала обмеженого опору з боку населення в Харківській області.

– Незважаючи на успішне оточення Харкова на початкових етапах вторгнення, після значних втрат Росія вивела частину військ із регіону задля реорганізації та поповнення сил, – наголошують у Міноборони Великої Британії.

Нині ж, констатують у відомстві, українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи кілька міст і сіл у напрямку російського кордону.

Розвідка припускає, що після відновлення Росія може розгорнути свої сили на східному березі річки Сіверський Донець.

Ці підрозділи візьмуть на себе функцію блокування, щоб захистити західний фланг, де зосереджені основні сил та шляхи постачання РФ для операцій у районі Ізюма Харківської області.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Генштаб ЗСУ