Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Украина

Признание неспособности захватить города – разведка о выходе РФ из Харьковской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города.

Таков вывод разведки Министерства обороны Великобритании от 12 мая.

– Россия сделала уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контрнаступательных сил свои подразделения в Харьковской области, когда определила Донбасс приоритетным направлением, – отмечают в разведывательном ведомстве Великобритании.

А все поэтому, добавляют в британской разведке, что РФ ожидала ограниченного сопротивления со стороны населения в Харьковской области.

– Несмотря на успешное окружение Харькова на начальных этапах вторжения, после значительных потерь Россия вывела часть войск из региона для реорганизации и пополнения сил, – отмечают в Минобороны Великобритании.

В настоящее время, констатируют в ведомстве, украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении российской границы.

Разведка предполагает, что после восстановления Россия может развернуть свои силы на восточном берегу реки Северский Донец.

Эти подразделения примут функцию блокировки, чтобы защитить западный фланг, где сосредоточены основные силы и пути поставки РФ для операций в районе Изюма Харьковской области.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка