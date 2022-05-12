Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города.

Таков вывод разведки Министерства обороны Великобритании от 12 мая.

– Россия сделала уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контрнаступательных сил свои подразделения в Харьковской области, когда определила Донбасс приоритетным направлением, – отмечают в разведывательном ведомстве Великобритании.

А все поэтому, добавляют в британской разведке, что РФ ожидала ограниченного сопротивления со стороны населения в Харьковской области.

– Несмотря на успешное окружение Харькова на начальных этапах вторжения, после значительных потерь Россия вывела часть войск из региона для реорганизации и пополнения сил, – отмечают в Минобороны Великобритании.

В настоящее время, констатируют в ведомстве, украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении российской границы.

Разведка предполагает, что после восстановления Россия может развернуть свои силы на восточном берегу реки Северский Донец.

Эти подразделения примут функцию блокировки, чтобы защитить западный фланг, где сосредоточены основные силы и пути поставки РФ для операций в районе Изюма Харьковской области.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: Генштаб ВСУ