Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна

Заходять на випалені землі – ОВА про дії окупантів на Луганщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріли в Луганській області

Російські військові впродовж 11 травня 26 разів обстрілювали міста та села Луганської області.

Найбільше під вогнем окупантів був Сєвєродонецьк – там обласна влада зафіксувала дев’ять обстрілів.

– Тричі за тиждень ворог відкриває вогонь по тому самому, як-то кажуть, “квадрату” в Сєвєродонецьку. Але ж то для росіян “квадрат”, а для нас – мирні помешкання, де залишається багато людей, – наголошує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Артилерійські снаряди там пошкодили сім багатоповерхівок.

Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два – в Гірському, п’ять – у Врубівці, чотири – у Комишувасі, три – у Тошківці.

Таким чином через дії загарбників лише напередодні постраждало щонайменше 24 будинки.

Зараз дивляться

В області немає електрики, води, газу та мобільного зв’язку.

Нині обстріли посилилися на всій лінії луганського фронту. Потужні бої тривають у Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька.

Російську навалу сьогодні стримує Білогорівка. Там українські захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації додає: окупанти тактику не змінюють – руйнують міста й лише потім заходять на випалені землі.

Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Заходять на випалені землі – ОВА про дії окупантів на Луганщині / 9 фотографий

Під контролем України в Луганській області станом на 12 травня перебувають:

  • Сєвєродонецьк із селами громади,
  • Лисичанськ із селами та містечками громади,
  • Гірське із селами та містечками громади,
  • частина Рубіжного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка