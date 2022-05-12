Російські військові впродовж 11 травня 26 разів обстрілювали міста та села Луганської області.

Найбільше під вогнем окупантів був Сєвєродонецьк – там обласна влада зафіксувала дев’ять обстрілів.

– Тричі за тиждень ворог відкриває вогонь по тому самому, як-то кажуть, “квадрату” в Сєвєродонецьку. Але ж то для росіян “квадрат”, а для нас – мирні помешкання, де залишається багато людей, – наголошує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Артилерійські снаряди там пошкодили сім багатоповерхівок.

Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два – в Гірському, п’ять – у Врубівці, чотири – у Комишувасі, три – у Тошківці.

Таким чином через дії загарбників лише напередодні постраждало щонайменше 24 будинки.

Зараз дивляться

В області немає електрики, води, газу та мобільного зв’язку.

Нині обстріли посилилися на всій лінії луганського фронту. Потужні бої тривають у Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька.

Російську навалу сьогодні стримує Білогорівка. Там українські захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації додає: окупанти тактику не змінюють – руйнують міста й лише потім заходять на випалені землі.

Заходять на випалені землі – ОВА про дії окупантів на Луганщині / 9 фотографий

Під контролем України в Луганській області станом на 12 травня перебувають:

Сєвєродонецьк із селами громади,

Лисичанськ із селами та містечками громади,

Гірське із селами та містечками громади,

частина Рубіжного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай