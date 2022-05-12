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Факты / Украина

Заходят на выжженные земли – ОВА о действиях оккупантов в Луганской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріли в Луганській області

Российские военные 11 мая 26 раз обстреливали города и села Луганской области.

Больше всего под огнем оккупантов был Северодонецк – там областные власти зафиксировали девять обстрелов.

– Трижды за неделю враг открывает огонь по одному и тому же, как говорится, “квадрату” в Северодонецке. Но ведь это для россиян “квадрат”, а для нас – мирные помещения, где остается много людей, – отмечает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Артиллерийские снаряды там повредили семь многоэтажек.

Еще три дома разрушены в Рубежном, два – в Горском, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевахе, три – в Тошковке.

Таким образом, из-за действий захватчиков только накануне пострадало по меньшей мере 24 дома.

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В области нет электричества, воды, газа и мобильной связи.

В настоящее время обстрелы усилились по всей линии луганского фронта. Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку.

Российское нашествие сегодня сдерживает Белогоровка. Там украинские защитники уже дважды разрушили понтонные переправы.

Руководитель Луганской областной военной администрации добавляет: оккупанты тактику не меняют – разрушают города и только потом заходят на выжженные земли.

Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Заходят на выжженные земли – ОВА о действиях оккупантов в Луганской области / 9 фотографий

Под контролем Украины в Луганской области по состоянию на 12 мая находятся:

  • Северодонецк с селами общины,
  • Лисичанск с селами и городками общины,
  • Горское с селами и городками общины,
  • часть Рубежного.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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