Під час виступу 3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має вивчити слова репарації та контрибуція.

Простими словами, контрибуція (частково) та репарації – це відшкодування збитків, завданих війною.

Напередодні вторгнення в Україну Путін неодноразово користувався словами “денацифікація” і “демілітаризація” – це терміни часів завершення Другої світової війни.

Однак Путіну, який так марить історією того періоду, наш президент нагадав про інші, набагато важливіші терміни того ж часу. Що таке репарації та контрибуції – далі у матеріалі.

Що таке репарації

Репарації – повне або обумовлено часткове відшкодування матеріальних збитків, завданих війною, переважно у грошовій формі. Репарації отримує держава-переможець від держави, що зазнала поразки у війні.

У ХХ столітті репарації стали невід’ємною частиною Версальської системи міжнародного права, що склалася внаслідок Першої світової війни.

Тоді під тиском держав-переможців переможені Німеччина, Угорщина, Австрія та Болгарія не один рік розплачувалися за чотири роки кровопролитної війни.

На інший рівень вимагання і стягування репарацій світові держави вийшли після завершення Другої світової війни.

Переможена Німеччина повинна була виплатити союзникам $23 млрд. Відшкодування Західної Німеччини (під управлінням США, Британії та Франції) припинилися у 1950 році.

Репарації Радянському Союзу не припинилися в 1953 році до смерті Сталіна: окрім фінансових репарацій, систематично вивозив промислове обладнання, предмети мистецтва та розкоші.

Що таке контрибуція

Контрибуція – не так відшкодування, як примусове стягнення грошей та/або майна чи навіть територій на користь держави-переможця у війні.

Історики запевняють, що на території Росії добре відомо, що таке контрибуції. Так, після повалення царської влади більшовики закликали “пролетаріат” брати контрибуції з “буржуазії”.

Тобто, примусове відібрання маєтків та розкрадання чужого майна у часи Громадянської війни 1917-1922 років у Росії називали саме контрибуцією.

У ХХІ столітті контрибуція заборонена міжнародним правом, від неї відмовилися ще після завершення Другої світової війни.