Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому розповів про захисників на території заводу Азовсталь у Маріуполі.

– Завершується 82-й день нашої оборони. Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований саме на те, щоб вберегти нашу країну і наших людей.

Ситуація у Маріуполі

Зеленський зазначив, що операцію з порятунку захисників на Азовсталі розпочали українські військові та розвідники. Українська сторона робить все, щоб повернути бійців додому.

Зараз дивляться

– Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується. Ця робота потребує делікатності та часу. Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України, – наголосив президент.

Підтримка України

Глава держави розповів про розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони говорили про те, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету під час повномасштабної війни (йдеться про близько $5 млрд щомісячно).

– Говорили також про основні напрямки подальшої взаємодії. Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки ці переговори з директором МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.

Санкції проти Росії

Україна працює над тим, щоб Європейський Союз затвердив шостий пакет санкції проти країни-агресора, до якого має входити ембарго на російську нафту.

– Працюємо також і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною. І це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють та допомагають з просуванням відповідного рішення.

Українські герої

Збройні Сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів. Україна робить все, щоб захистити свою землю та мирних жителів, наголосив президент.

– Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець ЗСУ. Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли (командиру взводу 92 окремої механізованої бригади) та підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40 бригади тактичної авіації, посмертно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.