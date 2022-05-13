Критикують обидві партії: єдиний сенатор у Конгресі США блокує допомогу Україні

Одіозний сенатор-республіканець Ренд Пол, який вимагає від Конгресу призначити федерального спостерігача для відстеження грошей, заблокував швидке голосування щодо масивного пакету військової та гуманітарної допомоги Україні.

Як повідомляє Politico, тепер пакет допомоги в розмірі 40 млрд доларів для зміцнення захисту України від російського вторгнення не опиниться на столі президента США Джо Байдена цього тижня через заперечення одного сенатора, який гальмує ухвалення закону.

Зазначається, що Конгрес діяв із надзвичайною швидкістю та двопартійною солідарністю після того, як Байден попередив, що допомога Україні, ймовірно, припиниться наступного тижня без нових грошових вливань. Це був рідкісний прояв двопартійної єдності в Сенаті, коли лідер більшості Чак Шумер та лідер меншості Мітч МакКоннелл спільно просували законопроєкт.

Cенатор від штату Кентуккі Ренд Пол заблокував прискорене голосування, вимагаючи від лідерів включити положення, згідно з яким буде призначений спеціальний федеральний спостерігач, який стежитиме за тим, як витрачаються ці кошти.

Заперечення Пола, відомого своїми проросійськими заявами, викликало критику з боку обох партій. За словами Шумера, все, чого той досягне своїми діями, лише відкладе допомогу, а не заблокує її.

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