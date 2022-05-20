Росіяни намагаються зруйнувати фортифікаційні споруди ЗСУ – Генштаб
На 86-ту добу повномасштабної війни росіяни активізували наступальні та штурмові дії на Донецькому напрямку.
Таким чином ворог прагне покращити своє тактичне положення.
Станом на 20 травня мета загарбників – зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.
Для цього упродовж доби ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації.
Тим часом лише на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:
- вісім танків,
- 14 одиниць бойової броньованої техніки,
- шість одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Дмитро Живицький