Росіяни намагаються зруйнувати фортифікаційні споруди ЗСУ – Генштаб

Травень, 20 в 7:18

На 86-ту добу повномасштабної війни росіяни активізували наступальні та штурмові дії на Донецькому напрямку.

Таким чином ворог прагне покращити своє тактичне положення.

Станом на 20 травня мета загарбників – зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

Зараз дивляться

Для цього упродовж доби ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації.

Тим часом лише на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:

вісім танків,

14 одиниць бойової броньованої техніки,

шість одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Дмитро Живицький