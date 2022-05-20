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Факти / Україна

Росіяни намагаються зруйнувати фортифікаційні споруди ЗСУ – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінометний обстріл Сумщини

На 86-ту добу повномасштабної війни росіяни активізували наступальні та штурмові дії на Донецькому напрямку.

Таким чином ворог прагне покращити своє тактичне положення.

Станом на 20 травня мета загарбників – зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

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Для цього упродовж доби ворог завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації.

Тим часом лише на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 14 атак ворога, знищивши:

  • вісім танків,
  • 14 одиниць бойової броньованої техніки,
  • шість одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Дмитро Живицький

Джерело: Генштаб ЗСУ
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