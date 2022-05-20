Військова і фінансова підтримка партнерів та обстріли Сєвєродонецька: що відбувається на 86-й день війни
Процес визволення оборонців Азовсталі у Маріуполі триває.
Ворог продовжує масово обстрілювати міста України. Впродовж дня вибухи лунали в Чорнобаївці, Сумській, Луганські та Дніпропетровській області.
Водночас підтримка України партнерами стає дедалі сильнішою: США надасть американські радари та артилерійські боєприпаси, а Велика Британія – далекобійну артилерію, ракети берег-корабель та безпілотні літальні апарати.
Сенат Сполучених Штатів затвердив виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.
Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області.
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