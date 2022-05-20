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Владислава Ткаченко |
Військова і фінансова підтримка партнерів та обстріли Сєвєродонецька: що відбувається на 86-й день війни

Військова і фінансова підтримка партнерів та обстріли Сєвєродонецька: що відбувається на 86-й день війни

Процес визволення оборонців Азовсталі у Маріуполі триває.

Ворог продовжує масово обстрілювати міста України. Впродовж дня вибухи лунали в Чорнобаївці, Сумській, Луганські та Дніпропетровській області.

Водночас підтримка України партнерами стає дедалі сильнішою: США надасть американські радари та артилерійські боєприпаси, а Велика Британія – далекобійну артилерію, ракети берег-корабель та безпілотні літальні апарати.

Сенат Сполучених Штатів затвердив виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області.

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00:54 - 20 травня

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Про це повідомляє видання Time.

– Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України, – йдеться у повідомленні.

Президент України набрав більше 3,3 млн голосів і посів перше місце з 5% голосів.

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00:30 - 20 травня

Ворог намагався перерізати ключову трасу на Бахмут, але йому це не вдалося.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко додає, що українські військові також звільнили один населений пункт.

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