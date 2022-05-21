Травень, 21 в 0:12

Вашингтон розглядає можливість надати Україні потужну протикорабельну зброю.

Про це пише Reuters з посиланням на інформацію від двох співробітників Конгресу США та трьох неназваних американських чиновників.

Йдеться про постачання американських протикорабельних ракет Гарпун, які виробляють Boeing та ракет Naval Strike Missile, вироблені компанією Kongsberg and Raytheon Technologies.

Зараз дивляться

Подібні поставки стануть можливими завдяки Сполученим Штатам та країнам-союзникам у Євросоюзі.

Reuters вважає, що такі ракети можуть використовуватися для розблокування портів України в Чорному морі, а також відновити експорт зерна.

Видання Голос Америки раніше повідомляло, що Сенат Конгресу США 19 травня затвердив проєкт закону, який передбачає надання додаткової допомоги для України в обсязі $40 млрд. Американський президент Джо Байден має намір підписати законопроєкт під час свого візиту до країн Азії, який розпочався 20 травня.

Пакет допомоги від США включає фінансову підтримку $6 млрд на зброю для України, а також навчання ЗСУ, понад $8 млрд на поповнення військових запасів США, що впали через надання зброї Україні, а також майже $4 млрд фінансової підтримки на зміцнення сил США в європейському. регіоні. Крім того, понад $8 млрд дол. піде на економічну підтримку України.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомляв, що Лондон передасть Україні протикорабельні ракети. Втім, голова британського уряду не уточнив, про які саме ракети йде мова.