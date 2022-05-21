Обстріли п’яти областей України та наступ росіян на Донбасі: що відбувається на 87-й день війни (онлайн)

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські місті. За добу, 20 травня, від ворожих ракет постраждали Одеська, Миколаївська, Полтавська, Житомирська та Харківська області.

Крім того, у центрі тимчасово окупованого Херсона посеред міста було чутно серію автоматних пострілів.

Генштаб повідомив, що Білорусь скупчила на кордоні з Україною ракетні комплекси Точка-У та РСЗО Смерч. Росіяни зосередили наступальні дії на Донбасі та обстрілює місцевість вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Зі заводу Азовсталь вже вивезли цивільних, важкопоранених та поранених. Найближчим часом завершиться вивезення всіх людей, які там перебувають.

Крім того, Німеччина надасть Україні перші зенітні установки Gepard у липні. А США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на суму $100 млн відправили гаубиці М777.

Країни Великої сімки спільно з міжнародними фінансовими інституціями домовилися надати Україні майже $20 млрд фінансової допомоги.