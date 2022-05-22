Росіяни намагаться захопити Луганщину та обстрілюють міста: що відбувається на 88-й день війни (онлайн)

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення $40 млрд Україні. Португалія також виділяє Україні до €250 млн допомоги.

На Донбасі Росія намагається прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області. Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Також за минулу добу, 21 травня, російські загарбники обстріляли ракетними ударами Рівненську, Вінницьку, Одеську області.

Водночас українські військові знищили крилату ракету типу Х, яка летіла у напрямку Миколаївщини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників, які вийшли з Азовсталі в Маріуполі, мають обміняти.