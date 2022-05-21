Петиція про зняття заборони на виїзд чоловіків призовного віку набрала 25 тис. голосів

Травень, 21 в 15:36

Петиція про зняття заборони на виїзд військовозобов’язаних на період дії воєнного стану в Україні набрала необхідну кількість голосів, аби розгляд цього питання став можливим.

Про це йдеться на сайті Президента України. Всього за три дні на підтримку даної ініціативи виступили понад 25 тис. громадян.

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Автором петиції є одеський правозахисник та громадський діяч Олександр Гуміров. Петицію про про зняття заборони на виїзд чоловіків з України, поки діє воєнний стан, він створив 18 травня.

На своїй сторінці у Facebook Олександр Гуміров назвав таку заборону “неконституційною та ідіотською”.

– Я вимагаю від президента скасувати неконституційну, яка не спирається на жодний закон, самовільно введена з перевищенням повноважень Кабміном, ідіотська заборона виїзду чоловікам з країни, – написав він.

Зазначимо, що згідно з українським законодавством, після понад 25 тис. підписів громадян Володимир Зеленський повинен надати відповідь на петицію не пізніше, ніж через три місяці.

Головні тези петиції: