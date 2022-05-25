Війна в Україні триває вже 91-у добу. Російські сили продовжують масований наступ на Донбасі, кинувши майже усі свої сили, які ще залишились.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ворог намагається оточити Сєверодонецьк та Лисичанськ, щоб зробити “новий Маріуполь”.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що французькі САУ Цезар вже працюють на передовій.

Президент Володимир Зеленський назвав умови, за яких Росія та Україна повернуться до переговорів. За його словами, переговори можливі лише при поверненні військових РФ на рубежі, що були до 24 травня.