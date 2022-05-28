ЗСУ отримають німецький безпілотник Vector Air Platform за підтримки компанії Віктора Пінчука та фонду ТАПС-Україна

Травень, 28 в 16:05

Артилерійські підрозділи Збройних сил України отримають німецький безпілотний комплекс Vector Air Platform завдяки підтримці компанії Інтерпайп Віктора Пінчука та благодійного фонду ТАПС-Україна.

– Настає літо, прилітають птахи. Ну що, тепер політаємо, допоможемо нашим артилеристам. Vector Air Platform прилетіли завдяки підтримці компанії Інтерпайп Віктора Пінчука та благодійного фонду ТАПС-Україна, – написав керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан у Facebook.

На сторінці 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр у Facebookповідомляється про значну підтримку з боку українських благодійників.

– Благодійний фонд Віктора Пінчука забезпечив холодноярівців засобами технічної розвідки й організовує навчання військових. Адже саме завдяки перевагам у технічному оснащенні війську вдається зберігати життя та здоров’я своїх військовослужбовців, і при цьому відтісняти російську армію, що значно переважає чисельністю, – констатують у бригаді.

У ній додають, що фонд Пінчука придбав для бригади український безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії Фурія, дрони, зокрема з тепловізійними камерами, тепловізори. Також допоможе з організацією навчання операторів дронів і забезпечить групу розвідників дорогою сучасною амуніцією.

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– Висловлюємо глибоку подяку за такий внесок у перемогу України! – резюмується у повідомленні 93 ОМБр Холодний Яр.

Інтерпайп – українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничної продукції. В Інтерпайпі працюють 10 тис. осіб. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів майже 3 млрд грн. Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.

Громадська організація ТАПС Україна є членом міжнародної організації TAPS International, заснованої у США. Організація ініціювала створення великого Координаційного штабу волонтерів Дніпра, напрям роботи якого – психологічна підтримка сімей загиблих героїв, військове та медичне забезпечення ЗСУ, ТРО, НГУ, СБУ та Національної поліції, а також допомога переселенцям.