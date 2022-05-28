Травень, 28 в 9:42

Протягом доби російські війська втратили під час бойових дій на території України ще близько 250 солдат особового складу, 8 танків та літак.

Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, українські військові знищили ще чотири ворожі гелікоптери та 12 бойових броньованих машин.

Зараз дивляться

Загальні бойові втрати ворога у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 28 травня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 30 тис. осіб (за добу ліквідовано ще близько 250 осіб);

• танків ‒ 1 330 (+8 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12 за добу);

• артилерійських систем – 628 (+5 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 203 (+2 за добу);

• засобів ППО – 93 одиниці;

• літаків – 207 (+1 за добу);

• гелікоптерів – 174 (+4 за добу);

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503;

• крилатих ракет – 116 (+1 за добу);

• кораблів /катерів – 13 одиниць;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

• спеціальної техніки – 48 одиниць.

Найбільших втрат ворог протягом минулої доби зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ намагаються закріпитись у районі Лиману Донецької області.

Протягом минулої доби російські загарбники за підтримки артилерії намагалися йти на штурм у районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки на Сєвєродонецькому напрямку. Однак, не досягнувши успіху, їм довелось відійти на раніше зайняті позиції.

Як поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти відступили в районі Сєвєродонецька через значні втрати.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ