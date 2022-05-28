Війська РФ втратили вже 30 тис. осіб у повномасштабній війні в Україні
Протягом доби російські війська втратили під час бойових дій на території України ще близько 250 солдат особового складу, 8 танків та літак.
Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.
Крім того, українські військові знищили ще чотири ворожі гелікоптери та 12 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати ворога у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 28 травня орієнтовно склали:
• особового складу – близько 30 тис. осіб (за добу ліквідовано ще близько 250 осіб);
• танків ‒ 1 330 (+8 за добу);
• бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12 за добу);
• артилерійських систем – 628 (+5 за добу);
• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 203 (+2 за добу);
• засобів ППО – 93 одиниці;
• літаків – 207 (+1 за добу);
• гелікоптерів – 174 (+4 за добу);
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503;
• крилатих ракет – 116 (+1 за добу);
• кораблів /катерів – 13 одиниць;
• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
• спеціальної техніки – 48 одиниць.
Найбільших втрат ворог протягом минулої доби зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямку.
За даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ намагаються закріпитись у районі Лиману Донецької області.
Протягом минулої доби російські загарбники за підтримки артилерії намагалися йти на штурм у районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки на Сєвєродонецькому напрямку. Однак, не досягнувши успіху, їм довелось відійти на раніше зайняті позиції.
Як поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти відступили в районі Сєвєродонецька через значні втрати.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ