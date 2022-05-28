ВСУ получат немецкий беспилотник Vector Air Platform при поддержке компании Виктора Пинчука и фонда ТАПС-Украина

Май, 28 в 16:05

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины получат немецкий беспилотный комплекс Vector Air Platform благодаря поддержке компании Интерпайп Виктора Пинчука и благотворительного фонда ТАПС-Украина.

– Наступает лето, прилетают птицы. Ну что теперь полетаем, поможем нашим артиллеристам. Vector Air Platform прилетели благодаря поддержке компании Интерпайп Виктора Пинчука и благотворительного фонда ТАПС-Украина, – написал руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в Facebook.

На странице 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр в Facebook сообщается о значительной поддержке со стороны украинских благотворителей.

— Благотворительный фонд Виктора Пинчука обеспечил холоднояровцев средствами технической разведки и организует обучение военных. Ведь именно благодаря преимуществам в техническом оснащении войску удается сохранять жизнь и здоровье своих военнослужащих, и при этом оттеснять российскую армию, которая значительно преобладает, — констатируют в бригаде.

В ней добавляют, что фонд Пинчука приобрел для бригады украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии Фурия, дроны, в том числе с тепловизионными камерами, тепловизоры. Также поможет с организацией обучения операторов дронов и обеспечит группу разведчиков дорогой современной амуницией.

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— Выражаем глубокую благодарность за такой вклад в победу Украины! — резюмируется в сообщении 93 ОМБр Холодный Яр.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. В Интерпайпе работают 10 тыс. человек. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней почти 3 млрд грн. Конечным владельцем Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Общественная организация ТАПС Украина является членом международной организации TAPS International, основанной в США. Организация инициировала создание большого Координационного штаба волонтеров Днепра, направление работы которого психологическая поддержка семей погибших героев, военное и медицинское обеспечение ВСУ, ТРО, НГУ, СБУ и Национальной полиции, а также помощь переселенцам.