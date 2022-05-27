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Факти / Україна / Суспільство

Росія робить біднішим кожного у Європі та провокує голод в Азії – Подоляк

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Росія довела, що є країною-варваром, який загрожує світовій безпеці. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У Twitter він написав, що сьогодні світ міг би говорити про зміну клімату, штучний інтелект чи пошук екзопланет, але натомість говорить “про обстріли міст, зґвалтування жінок і крадіжку зерна”.

— Ніби живемо в часи Чингісхана. Все тому, що одна країна вирішила викоренити цілу націю в центрі Європи й привласнити її землю, – написав Подоляк.

Він наголосив, що Росію потрібно зупинити спільною силою, адже “це питання не України, це питання збереження світового порядку”.

Зараз дивляться

— Росія довела, що є країною-варваром, який загрожує світовій безпеці. Нелогічним, непослідовним, неадекватним. Росія робить біднішим кожного у Європі та провокує голод в Азії. Росію потрібно зупинити силою разом. Це питання не України, це питання збереження світового порядку.

Раніше Подоляк пояснив, чому в Кремлі так наполягають на продовженні переговорів між делегаціями України та Росії.

За його словами, переговорний процес між Україною та Росією може бути розблокований із двох причин. Серед іншого це може статися тоді, коли еліта Росії почне адекватно сприймати себе.

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