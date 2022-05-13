Мамо, вони стріляють у всіх: історія хлопчика, на очах якого вбили батька

Окупантів з Київщини вигнали вже понад як місяць. Проте історії їхніх жахливих злочинів і досі в пам’яті. Одну з таких історії розповів 15-річний Юрій Нечипоренко, житель Бучі, на очах якого вбили батька, а його самого врятувало диво.

Зазвичай у день народження Юри тато готував гриль. Але своє 15-річчя підліток зустрів вже без батька. Два місяці тому його вбили російські окупанти в Бучі. Жахіття сталося 17 березня, коли Юра з батьком поїхали за гуманітарною допомогою на велосипедах з білими пов’язками на одязі.

– Почав виходити військовий російський. У нього спочатку дуло було направлене вниз, а потім він підняв і прицілився в свій приціл і сказав: “Стояти”, – пригадує хлопець.

Юра та його батько одразу зупинилися, підняли руки і повідомили, що не мають зброї. Після цього сталося незбагненне: російський солдат відрив вогонь. Всього було шість пострілів. Батьку одна з куль потрапила у серце. Він помер на очах у Юри. Дві кулі поранили руку та лікоть підлітка, ще одна призначалася в голову, але пройшлася по тканині капюшона.

– Почув ще один постріл і відчув, як у мене здригнувся капюшон, і потім мені відлетіло з землі щось в ніс, – розповідає Юрій.

Хлопець деякий час лежав на землі, потім підняв голову, побачив, що окупант пішов, і чимдуж побіг до дитячого садочка, де працювала його мати. Там йому надали першу допомогу і провели додому. Відтоді у хлопця постійно перед очима сцена вбивства батька.

– Коли я піднімався, біля нього було дуже багато крові. Я був дуже сильно переляканий. Сказав: “Мамо, не йди туди, бо вони у всіх стріляють”, – ділиться важкими спогадами підліток.

Зрештою рідні вбитого зважилися піти до окупантів просити, щоб вони дозволили забрати його тіло. Вдалося це лише з другої спроби. Чоловіка поховали на території садиби. Після того, як російські війська відігнали, тіло 47-річного Руслана перепоховали на місцевому кладовищі. У нього залишилися дружина і троє синів.

Загалом вже більше тисячі тіл, вбитих окупантами, виявили в населених пунктах Київщини. Лише в одній Бучі загинула 31 дитина і 19 були поранені.

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