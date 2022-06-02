Окупанти обстріляли Азот у Сєвєродонецьку та лікарню в Лисичанську

Упродовж минулої доби російські військові пошкодили один із адміністративних корпусів та склад із метанолом об’єднання Азот у Сєвєродонецьку, а також будівлю лікарні в Лисичанську.

Крім того, 1 червня в Луганській області загарбники пошкодили 52 будинки:

За його словами, область щодня втрачає 50-60 будинків. У селах та селищах, які штурмують росіяни, житло вигорає вулицями.

– Росіянам не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область.

Роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини. Не збираються й зараз, тому й руйнують, – говорить очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.