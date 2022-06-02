Окупанти обстріляли Азот у Сєвєродонецьку та лікарню в Лисичанську
Упродовж минулої доби російські військові пошкодили один із адміністративних корпусів та склад із метанолом об’єднання Азот у Сєвєродонецьку, а також будівлю лікарні в Лисичанську.
Крім того, 1 червня в Луганській області загарбники пошкодили 52 будинки:
- у Гірському – 16,
- у Лисичанську – 15,
- у Врубівці – дев’ять,
- у Сєвєродонецьку – шість,
- у Новодружеську – чотири,
- у Миколаївці – два.
– Ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху, – говорить очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, область щодня втрачає 50-60 будинків. У селах та селищах, які штурмують росіяни, житло вигорає вулицями.
– Росіянам не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область.
Роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини. Не збираються й зараз, тому й руйнують, – говорить очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Станом на 2 червня російські військові продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку.
Штурм за підтримки мінометів у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка обернувся для окупантів невдачею.
Лише впродовж минулої добу українські військові відбили 13 атак ворога, знищивши:
- два танки,
- шість артилерійських систем,
- вісім бойових броньованих машин,
- чотири автомобілі.
Підрозділи протиповітряної оборони збили сім безпілотників типу Орлан-10.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай