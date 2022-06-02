Росіяни зазнали поразки на трьох напрямках на Сході – Генштаб ЗСУ

Червень, 02 в 7:46

Упродовж минулої доби українські захисники зруйнували плани російських окупантів одразу на трьох напрямках на Сході України.

Зазнали втрат та були змушені відійти військові РФ після бойових дій у бік селища Райгородок на Лиманському напрямку.

Невдалим був для окупантів штурм із залученням мінометів у напрямку сіл Боброве та Устинівка Луганської області, що на Сєвєродонецькому напрямку.

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Станом на 2 червня росіяни не припиняють штурмувати й сам обласний центр.

Змусили відійти загарбників українські підрозділи також на Бахмутському напрямку, коли обстрілом зупинили штурм ворога в бік населених пунктів Нагірне та Білогорівка.

Штурм росіян у Комишувасі з метою взяття її під контроль має частковий успіх.

Бої там тривають, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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