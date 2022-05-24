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Факти / Україна / Суспільство

Окупація Півдня України: Росія відібрала продукти у місцевих жителів

Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Юля Захарченко, редакторка стрічки
Окупація Півдня України: Росія відібрала продукти у місцевих жителів
Фото: Pexels

Окупувавши частину південного регіону України, Росія відібрала в українців низку продуктів, які є справжньою візитівкою нашої країни. Насамперед це помідори та кавуни, але не лише вони.

– На жаль, схоже, ми вже цього року втратили мелітопольську черешню. Це найякісніший продукт в Європі. Це той продукт, який Україна запатентувала як регіональний знак, щоб ми могли ним пишатися не тільки в Україні, а й в Європі. Можуть бути певні проблеми забезпечення ринку кавунами. Херсонські кавуни – одні з найякісніших продуктів за своїми смаковими якостями. Це особливий смак та якість. Але сподіваємося, що до кінця літа ми зможемо ці території повернути, – зазначив заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки НАН України Микола Пугачов.

Крім того, можливі проблеми з тими продуктами, які особливо потребують сонячних променів. Це солодкий і болгарський перець.

– Ті перці, які забезпечувалися Півднем України – Херсоном, Миколаївщиною. Також продукти для перероблювання, на які орієнтувалася переробна промисловість нашого південного регіону. Це томати насамперед. Можливі проблеми щодо виробництва томатної пасти, консервів, які містять солодкий перець, а також перці консервовані, – додав Пугачов.

Експерти переконані, що це тимчасова втрата, і зовсім скоро українські території, на яких вирощують такі унікальні продукти, звільнять від російської окупації.

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