Червень, 03 в 16:45

Новий пакет санкцій проти Російської Федерації опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Як зазначається, ЄС “рішуче засуджує повідомлення про звірства, скоєні збройними силами Російської Федерації в Бучі та інших містах України”.

– Зважаючи на серйозність ситуації, Єврорада вважає, що 65 фізичних осіб та 18 організацій мають бути додані до переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, – сказано у додатку до списку санкцій.

Серед росіян, які потрапили в список санкцій, зокрема, опинилися засновник Яндекса Аркадій Волож, військовослужбовці 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади і начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації Михайло Мізинцев, дружина голови Северсталі Олександра Мордашова, дочка Дмитра Пєскова Єлизавета, син Микола та дружина Тетяна Навка.

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Також під обмеженнями голова Роскомнагляду Андрій Липов, депутат Сергій Савостьянов, окупаційний “глава” Херсонської області Володимир Сальдо та його “заступник” Кирило Стремоусов, а також підконтрольна російським агресорам самопроголошена “глава” Мелітополя Галина Данильченко.

У списку санкцій – пропагандисти видання РІА Новини, коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва, власник Незалежної Нафтогазової компанії Едуард Худайнатов та компанії УАЗ, КАМАЗ, Обороненерго, Воєнтелеком, Балашихинський ливарномеханічний завод, Татнафта Нафтохім, Сухой та Ремдизель.

З повним списком нових санкцій проти росіян можна ознайомитись за посиланням.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський у себе в соцмережах подякував Євросоюзу за нові санкції, зокрема за шостий пакет, який “підсилить тиск на агресора, позбавивши його доходів від продажу нафти”.

Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк, тим часом, зазначив у себе в Twitter, що разом із 6-м пакетом санкцій, який зараз опубліковано в офіційному журналі ЄС, на сьогодні ЄС наклав візові заборони та заморозив активи для 1 158 фізичних та 98 юридичних осіб з Росії та 195 фізичних та 35 організацій з Білорусі.