Червень, 02 в 19:43

США оголосили про запровадження нових санкцій проти низки високопоставлених росіян, серед яких – власник Северсталі Олексій Мордашов та члени його сім’ї (і пов’язані з ним компанії), віолончеліст та друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Ролдугін із дружиною, а також – спікер російського МЗС Марія Захарова.

Про це у четвер, 2 червня, повідомляє Мінфін США.

РосЗМІ пишуть, що після цієї заяви акції Северсталі впали більш ніж на 12%.

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Також у списку російські міністри – економрозвитку Максим Решетніков, будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін, транспорту Віталій Савельєв.

Під обмеження потрапив і віцепрем’єр Дмитро Григоренко.

Серед інших фігурантів списку санкцій керівник Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Юрій Слюсар, власник ТЦ Європейський, девелопер Рік Нісанов, засновник компанії Imperial Yachts Євген Кочман та керівник Росгеології Сергій Горьков.

Ще під обмеженнями тепер дві яхти, які пов’язують із Володимиром Путіним – Олімпія та Грейсфул, а також пов’язані з цими суднами компанії JSC Argument та Ironstone Marine Investments.