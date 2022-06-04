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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |
Серія вибухів в українських містах та зв’язок з Азовом: що відбувається на 101-й день війни (онлайн)

Серія вибухів в українських містах та зв’язок з Азовом: що відбувається на 101-й день війни (онлайн)

Російські окупанти з кримського напрямку випустили чотири ракети у бік України. На щастя, сили ППО їх знешкодили.

Також загарбники знову вночі обстрілювали Харків.

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01:53 - 04 червня

За сто днів війни майже 14 млн українців були змушені залишити свої будинки, більшість із них — жінки та діти.

Про це йдеться у доповіді кризового координатора ООН щодо України Аміна Авада.

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