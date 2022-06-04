Факти / Україна / Суспільство
Серія вибухів в українських містах та зв’язок з Азовом: що відбувається на 101-й день війни (онлайн)
Російські окупанти з кримського напрямку випустили чотири ракети у бік України. На щастя, сили ППО їх знешкодили.
Також загарбники знову вночі обстрілювали Харків.
01:53 - 04 червня
За сто днів війни майже 14 млн українців були змушені залишити свої будинки, більшість із них — жінки та діти.
Про це йдеться у доповіді кризового координатора ООН щодо України Аміна Авада.
<1>