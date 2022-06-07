Не жменька, обіцяна Великою Британією та США: Арестович назвав потрібну кількість РСЗВ

Червень, 06 в 22:15

Радник голови ОП Олексій Арестович у черговому інтерв’ю для іноземного ЗМІ розповів, з якою кількістю зброї Україна зможе перемогти у війні з РФ.

На його думку, для цього потрібна не “жменька, обіцяна Великобританією та США”, а щонайменше 60 РСЗВ.

– Якщо ми отримаємо 60 таких систем (РСЗВ, – Ред.), то російські війська будуть зупинені та не зможуть просуватися. Якщо 40, – вони сповільняться, зазнавши великих втрат. Якщо 20, – вони продовжать наступ з більшими втратами, ніж зараз, – сказав Арестович.

Нагадаємо, що 6 червня уряд Великої Британії офіційно підтвердив, що надасть Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270, щоб допомогти захиститися від повномасштабної російської агресії.

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А 1 червня адміністрація президента США підтвердила передачу Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги.

Джерело: The Guardian