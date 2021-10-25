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Валентина Летяк |

Чи потрібен Україні візовий режим з Росією: позиція секретаря РНБО

Олексій Данілов - секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про те, чи буде підніматися питання щодо обриву комунікацій з Росією, зокрема, про введення візового режиму, зазначив, що, передусім, Україні необхідно розуміти, що вона матиме після таких дій.

– Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна. Насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію. Яке завдання вирішить введення візового режиму? – зазначив він.

Данілов додав, що РФ дуже агресивно ставиться до України як до держави, вона не приховує, що її мета – це наше знищення.

– Вони вважають, що Україна – це штучний проект, що не має існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов’язана з територією Донецької та Луганської областей, – сказав секретар РНБО.

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Джерело: РБК-Україна

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