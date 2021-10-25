Чи потрібен Україні візовий режим з Росією: позиція секретаря РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про те, чи буде підніматися питання щодо обриву комунікацій з Росією, зокрема, про введення візового режиму, зазначив, що, передусім, Україні необхідно розуміти, що вона матиме після таких дій.

– Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна. Насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію. Яке завдання вирішить введення візового режиму? – зазначив він.

Данілов додав, що РФ дуже агресивно ставиться до України як до держави, вона не приховує, що її мета – це наше знищення.