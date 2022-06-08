Це буде найскладніша зима – Зеленський про опалювальний сезон 2022-2023

Червень, 08 в 9:46

Український уряд створить штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.

Таке рішення ухвалили під час наради 7 червня, яку провів президент України Володимир Зеленський за участі урядовців (прем’єр-міністра, міністрів енергетики, економіки, а також розвитку громад і територій) та представників найбільших державних енергокомпаній і регуляторів – НАК Нафтогаз, Укренерго, Енергоатому та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На переконання глави держави, хоч би що собі планували окупанти, Україна має готуватися до наступної зими “у своїй державі, на своїй землі, для всіх своїх громадян”.

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Володимир Зеленський зауважує: учасники наради обговорили питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, а також виробництва електроенергії.

– Через війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде, – зазначив під час нічного відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

За словами очільника держави, цьогоріч український газ та вугілля не продаватимуть за кордон.

– Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби громадян, – запевнив глава держави.

Водночас, сказав Володимир Зеленський, буде зроблено все можливе для нарощення можливостей експорту електрики.

– Це дадуть змогу зробити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об’єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дасть нам можливість збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів, – зазначив президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

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