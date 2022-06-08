Росія передала тіла військових з Азовсталі і обстрілює Харків: що відбувається на 105-й день війни (онлайн)

Російські загарбники декілька разів за добу обстріляли Харків. Протягом доби 7 червня загинули щонайменше троє людей.

Крім того, окупанти посилили наступ на Сєвєродонецьк, хочуть заблокувати трасу Лисичанськ-Бахмут.

ЗСУ змусили окупантів відійти на Харківщині, а ті влаштували терор проти мирного населення.

Україна повернула тіла 210 військових, більшість із них — захисники Маріуполя.

Польща та Україна підписали наймасштабнішу угоду про постачання зброї за останні 30 років. Йдеться про продаж самохідних артилерійських установок Krab.