Это будет самая сложная зима – Зеленский об отопительном сезоне 2022-2023
Украинское правительство создаст штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.
Такое решение было принято на совещании 7 июня, которое провел президент Украины Владимир Зеленский с участием чиновников (премьер-министра, министров энергетики, экономики, а также развития общин и территорий) и представителей крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов – НАК Нафтогаз, Укрэнерго, Энергоатома и Нацкомиссии, что осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
По убеждению главы государства, что бы ни планировали оккупанты, Украина должна готовиться к следующей зиме “в своем государстве, на своей земле, для всех своих граждан”.
Владимир Зеленский отмечает: участники совещания обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, а также производства электроэнергии.
– Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. Так и будет, – отметил во время ночного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в этом году украинский газ и уголь не будут продавать за границу.
– Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды граждан, – заверил глава государства.
В то же время, сказал Владимир Зеленский, будет сделано все возможное для увеличения возможностей экспорта электричества.
– Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов, – отметил президент Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
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