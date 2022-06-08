Июнь, 08 в 9:46

Украинское правительство создаст штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.

Такое решение было принято на совещании 7 июня, которое провел президент Украины Владимир Зеленский с участием чиновников (премьер-министра, министров энергетики, экономики, а также развития общин и территорий) и представителей крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов – НАК Нафтогаз, Укрэнерго, Энергоатома и Нацкомиссии, что осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По убеждению главы государства, что бы ни планировали оккупанты, Украина должна готовиться к следующей зиме “в своем государстве, на своей земле, для всех своих граждан”.

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Владимир Зеленский отмечает: участники совещания обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, а также производства электроэнергии.

– Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. Так и будет, – отметил во время ночного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в этом году украинский газ и уголь не будут продавать за границу.

– Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние нужды граждан, – заверил глава государства.

В то же время, сказал Владимир Зеленский, будет сделано все возможное для увеличения возможностей экспорта электричества.

– Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов, – отметил президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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