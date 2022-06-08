Червень, 08 в 14:15

У червні кількість постачальних компаній на ринку газу для населення різко скоротилася.

Із 41 постачальника в травні нині лишилося лише 14. Про це йдеться в огляді інформаційно-консультаційного центру ГазПравда.

Серед компаній, які не оприлюднили річну пропозицію в червні й залишили ринок, зокрема, 17 регіональних газзбутів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

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8,8 млн їхніх колишніх клієнтів нині отримують газ від постачальника останньої надії (ПОН), функцію якого виконує газопостачальна компанія Нафтогаз України.

Тепер споживачі, які потрапили до постачальника останньої надії, мають до 60 днів на пошук нової, постійної газопостачальної компанії.

За даними ГазПравди, в червні таких компаній залишилося 14. Вони пропонують ціни від 7,70 грн до 29,95 грн за куб. м. Найнижчу ціну – 7,70 грн за куб. м – запропонував постачальник Еру Людям. На другому місці – Енерджі Трейд Груп із ціною 7,79 грн за куб. м. Газопостачальна компанія Нафтогаз України із ціною 7,96 грн за куб. м – на третьому місці.

Ціна газу решти невеликих приватних постачальників у рейтингу коливається від 7,98 грн до 29,95 грн за куб. м.

Нагадаємо, що українці можуть самостійно перевірити, чи не потрапили вони до постачальника останньої надії із 1 червня. Для цього треба зайти на платформу Оператора ГТС України, ввести свій ЕIC-код (його можна знайти в платіжці за газ або в укладеному з вашим оператором Договорі на розподіл природного газу).

Після цього система сповістить, чи є у вас постійний постачальник газу.