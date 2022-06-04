7,4 тис. за тисячу кубів: уряд зафіксував ціну на газ для виробників тепла

Червень, 03 в 21:41

Ціну на газ для ТЕЦ, ОСББ та інших виробників тепла уряд зафіксував на рівні 7 400 грн за тисячу кубометрів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 3 червня.

Він запевнив, що це дозволить владі на місцях під час опалювального сезону не підвищувати тарифи для населення.

За його словами, Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян, а для цього необхідно забезпечити відповідні умови.

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Шмигаль дав завдання профільним міністерствам з місцевою владою протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону в деокупованих містах і селищах.

У Верховну Раду днями внесено законопроєкт №7427, яким уряд пропонує на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування запровадити мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду для всіх категорій споживачів.

Пропонується також у цей період заборонити постачальникам природного газу примусово стягувати з побутових споживачів борги за комуналку, подавати судові позови та відрізати газ.

Водночас передбачено комплекс компенсаторних механізмів для покриття збитків та втрат постачальників послуг.