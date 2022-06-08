Знищено близько 31,5 тис. росіян та майже 1,4 тис. танків: втрати РФ на 8 червня

Червень, 08 в 10:38

Упродовж 7 червня найбільших втрат російські військові зазнали на Слов’янському напрямку.

Напередодні українські захисники ліквідували близько 140 російських загарбників.

Загалом із початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили орієнтовно 31,5 тис. військових РФ.

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Крім того, минулої доби українські військові знищили три ворожі танки, 13 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, шість одиниць реактивних систем залпового вогню та одну одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною ЗСУ збили також російський гелікоптер та шість безпілотників.

Втрати РФ на 8 червня 2022

особового складу – близько 31,5 тис. (+140),

танків ‒ 1 393 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 429 (+13),

артилерійських систем – 703 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 213 (+6),

засобів протиповітряної оборони – 96,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилатих ракет – 125,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 406 (+1),

спеціальної техніки – 53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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