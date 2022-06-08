Июнь, 08 в 10:38

В течение 7 июня наибольшие потери российские военные понесли на Славянском направлении.

Накануне украинские защитники ликвидировали около 140 российских захватчиков.

В целом с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 31,5 тыс. военных РФ.

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Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили три вражеских танка, 13 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, шесть единиц реактивных систем залпового огня и одну единицу автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной ВСУ сбили также один российский вертолет и шесть беспилотников.

Потери РФ на 8 июня 2022

личного состава – около 31,5 тыс. (+140),

танков ‒ 1 393 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3 429 (+13),

артиллерийских систем – 703 (+9),

реактивных систем залпового огня – 213 (+6),

средств противовоздушной обороны – 96,

самолетов – 212,

вертолетов – 178 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатых ракет – 125,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 406 (+1),

специальной техники – 53.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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