Бої за Сєверодонецьк та ЗСУ за 20 км від Херсона: що відбувається на 106 день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський назвав битву за Сєвєродонецьк визначальною, оскільки саме від неї залежить доля Донбасу.

При цьому окупаційні війська РФ припинили близький контакт у боях за Сєвєродонецьк та перейшли до обстрілів міста з артилерії та авіації, заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Водночас Європарламент рекомендував надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі та закликав розпочати трибунал проти Росії.

За словами Арестовича, українські Збройні сили знаходяться майже за 20 кілометрів від Херсона, в якому напередодні колаборанти оголосили про проведення “референдуму”.