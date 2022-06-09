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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Бої за Сєверодонецьк та ЗСУ за 20 км від Херсона: що відбувається на 106 день війни (онлайн)

Бої за Сєверодонецьк та ЗСУ за 20 км від Херсона: що відбувається на 106 день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський назвав битву за Сєвєродонецьк визначальною, оскільки саме від неї залежить доля Донбасу.

При цьому окупаційні війська РФ припинили близький контакт у боях за Сєвєродонецьк та перейшли до обстрілів міста з артилерії та авіації, заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Водночас Європарламент рекомендував надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі та закликав розпочати трибунал проти Росії.

За словами Арестовича, українські Збройні сили знаходяться майже за 20 кілометрів від Херсона, в якому напередодні колаборанти оголосили про проведення “референдуму”.

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00:35 - 09 червня

Посол США в Україні Бріджіт Брінк повідомила, що Україна вже отримала перший мільярд доларів у рамках пакету допомоги на $40 млрд.

Цю суму американська влада схвалила у травні. Із них $20 мільярдів підуть на військову допомогу Україні.

– Пряма підтримка у розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед, і ще $7,5 млрд. очікується. Рішучий народ України вже працює над відновленням, – написала Бріджіт Брінк.

Джерело: Ambassador Bridget A. Brink

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