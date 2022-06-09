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Факти / Україна

РФ не вдається знайти слабкі місця в обороні Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Сєвєродонецьк Луганської області

На 106-ту добу повномасштабної війни російські окупанти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька Луганської області.

Про це 9 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загарбники обстріляли підрозділи українських військ на Сєвєродонецькому напрямку із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Відкривали вогонь військові РФ упродовж доби й по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.

Авіаудару завдали окупанти й по Тошківці, але водночас провели там невдалий штурм.

Довелось відійти росіянам, зазнавши втрат від українських захисників і в напрямку Катеринівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай 

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