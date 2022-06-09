РФ не вдається знайти слабкі місця в обороні Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Червень, 09 в 7:39

На 106-ту добу повномасштабної війни російські окупанти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька Луганської області.

Про це 9 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загарбники обстріляли підрозділи українських військ на Сєвєродонецькому напрямку із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Відкривали вогонь військові РФ упродовж доби й по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.

Авіаудару завдали окупанти й по Тошківці, але водночас провели там невдалий штурм.

Довелось відійти росіянам, зазнавши втрат від українських захисників і в напрямку Катеринівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай