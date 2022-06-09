РФ не вдається знайти слабкі місця в обороні Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ
На 106-ту добу повномасштабної війни російські окупанти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька Луганської області.
Про це 9 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загарбники обстріляли підрозділи українських військ на Сєвєродонецькому напрямку із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Відкривали вогонь військові РФ упродовж доби й по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.
Авіаудару завдали окупанти й по Тошківці, але водночас провели там невдалий штурм.
Довелось відійти росіянам, зазнавши втрат від українських захисників і в напрямку Катеринівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай