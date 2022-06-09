Українські військові знищили вже близько 31,7 тис. окупантів

Червень, 09 в 9:38

Протягом 105-ї доби повномасштабної війни в Україні російські загарбники найбільших втрат зазнали на Бахмутському напрямку.

Українські захисники упродовж 8 червня знищили ще близько дві сотні окупантів.

Загалом армія РФ за майже 3,5 місяці війни скоротилась орієнтовно на 31,7 тис.

Зараз дивляться

Не дорахувались росіяни напередодні п’ятьох танків, дев’яти бойових броньованих машин та 15 автомобілів та автоцистерн, а також восьми артилерійських систем.

Ліквідували українські військові ще й три ворожі безпілотники.

Втрат РФ на 9 червня 2022

особового складу ‒ близько 31,7 тис. (+200),

танків ‒ 1 398 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9),

артилерійських систем – 711 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 213,

засобів протиповітряної оборони ‒ 96,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 562 (+3),

крилатих ракет ‒ 125,

кораблів (катерів) ‒ 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15),

спеціальної техніки – 53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.