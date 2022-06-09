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Факти / Україна

Українські військові знищили вже близько 31,7 тис. окупантів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом 105-ї доби повномасштабної війни в Україні російські загарбники найбільших втрат зазнали на Бахмутському напрямку.

Українські захисники упродовж 8 червня знищили ще близько дві сотні окупантів.

Загалом армія РФ за майже 3,5 місяці війни скоротилась орієнтовно на 31,7 тис.

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Не дорахувались росіяни напередодні п’ятьох танків, дев’яти бойових броньованих машин та 15 автомобілів та автоцистерн, а також восьми артилерійських систем.

Ліквідували українські військові ще й три ворожі безпілотники.

Втрат РФ на 9 червня 2022

  • особового складу ‒ близько 31,7 тис. (+200),
  • танків ‒ 1 398 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9),
  • артилерійських систем – 711 (+8),
  • реактивних систем залпового вогню – 213,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 96,
  • літаків – 212,
  • гелікоптерів – 178,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 562 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 125,
  • кораблів (катерів) ‒ 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15),
  • спеціальної техніки – 53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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