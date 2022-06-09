Июнь, 09 в 9:38

В течение 105-х суток полномасштабной войны в Украине российские захватчики наибольшие потери понесли на Бахмутском направлении.

Украинские защитники в течение 8 июня уничтожили еще около двух сотен оккупантов.

В общей сложности армия РФ за почти 3,5 месяца войны сократилась ориентировочно на 31,7 тыс.

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Не досчитались россияне накануне пяти танков, девяти боевых бронированных машин и 15 автомобилей и автоцистерн, а также восьми артиллерийских систем.

Ликвидировали украинские военные еще и три вражеских беспилотника.

Потери РФ на 9 июня 2022

личного состава – около 31,7 тыс. (+200),

танков ‒ 1 398 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9),

артиллерийских систем – 711 (+8),

реактивных систем залпового огня – 213,

средств противовоздушной обороны – 96,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатых ракет – 125,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),

специальной техники – 53.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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