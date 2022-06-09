Украинские военные уничтожили уже около 31,7 тыс. оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
В течение 105-х суток полномасштабной войны в Украине российские захватчики наибольшие потери понесли на Бахмутском направлении.
Украинские защитники в течение 8 июня уничтожили еще около двух сотен оккупантов.
В общей сложности армия РФ за почти 3,5 месяца войны сократилась ориентировочно на 31,7 тыс.
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Не досчитались россияне накануне пяти танков, девяти боевых бронированных машин и 15 автомобилей и автоцистерн, а также восьми артиллерийских систем.
Ликвидировали украинские военные еще и три вражеских беспилотника.
Потери РФ на 9 июня 2022
- личного состава – около 31,7 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 398 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9),
- артиллерийских систем – 711 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 213,
- средств противовоздушной обороны – 96,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
- крылатых ракет – 125,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),
- специальной техники – 53.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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