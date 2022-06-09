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Факты / Украина

Украинские военные уничтожили уже около 31,7 тыс. оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение 105-х суток полномасштабной войны в Украине российские захватчики наибольшие потери понесли на Бахмутском направлении.

Украинские защитники в течение 8 июня уничтожили еще около двух сотен оккупантов.

В общей сложности армия РФ за почти 3,5 месяца войны сократилась ориентировочно на 31,7 тыс.

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Не досчитались россияне накануне пяти танков, девяти боевых бронированных машин и 15 автомобилей и автоцистерн, а также восьми артиллерийских систем.

Ликвидировали украинские военные еще и три вражеских беспилотника.

Потери РФ на 9 июня 2022

  • личного состава – около 31,7 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1 398 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9),
  • артиллерийских систем – 711 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 213,
  • средств противовоздушной обороны – 96,
  • самолетов – 212,
  • вертолетов – 178,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
  • крылатых ракет – 125,
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),
  • специальной техники – 53.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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