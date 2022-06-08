Росія почала відведення своїх військ з позицій на південному напрямку – ISW
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Фото: Depositphotos
Російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області.
Про це повідомляє Інститут з вивчення війни ISW.
За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин:
Зараз дивляться
- або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони;
- або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.
Але в ISW наразі не можуть підтвердити місцезнаходження цих сил.
Крім того, російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному (нині контрольованому Україною) березі річки Інгулець.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ISW