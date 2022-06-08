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Факти / Україна

Росія почала відведення своїх військ з позицій на південному напрямку – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Росія почала відведення своїх військ з позицій на південному напрямку – ISW
Фото: Depositphotos

Російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни ISW.

За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин:

Зараз дивляться
  • або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони;
  • або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

Але в ISW наразі не можуть підтвердити місцезнаходження цих сил.

Крім того, російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному (нині контрольованому Україною) березі річки Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ISW

Джерело: УНІАН
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