Росія почала відведення своїх військ з позицій на південному напрямку – ISW

Червень, 08 в 6:55

Російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни ISW.

За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин:

Зараз дивляться

або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони;

або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

Але в ISW наразі не можуть підтвердити місцезнаходження цих сил.

Крім того, російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному (нині контрольованому Україною) березі річки Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW