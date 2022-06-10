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Факти / Відео / Україна

Наступ армії РФ на Сєвєродонецьк вже не має жодного сенсу – Грабський

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Штурм Сєвєродонецька з боку Росії вже не має жодного сенсу з військової точки зору.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в рамках національного телемарафону.

– Російська армія наступає вже на так званому “куражі”. З військової точки зору наступ на Сєвєродонецьк в тому вигляді, у якому він здійснюється сьогодні, не має жодного сенсу. Тому що противник, тобто Україна, не оточена. Бої ведуться у місті, де Росія не може використати свій наступальний потенціал й перевагу в техніці та артилерії, – сказав Сергій Грабський.

Він зазначив, що втрата Сєвєродонецька не буде сильним ударом для української армії. Проте ведуться бої у Лисичанську.

Також він сказав, що Росія дуже сильно втратила свій наступальний потенціал і штурм проходить тільки у Сєвєродонецьку.

– Вони мають п’ятикратну перевагу, а часом і десятикратну. Але не зважаючи на це, противник практично не просувається, – додав експерт.

Окрім цього, Сергій Грабський наголосив, що по Сєвєродонецьку ситуація поки складна, але контрольована. Те, що відбувається в місті, вже зіграло свою стратегічну роль і тепер російська армія почала виводити свої війська з інших напрямків.

– Зараз вже виводяться війська із Запорізької області, з району Мелітополя. Це робиться для того, щоб посилити угрупування противника на правому березі Дніпра з метою утримати плацдарм, який розташований у Херсонській області. Але противник і там вже не може проводити наступальні дії. Він ледь стримує наші підрозділи, – повідомив Сергій Грабський.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє про відмову цілих підрозділів російської армії брати участь у бойових діях.

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