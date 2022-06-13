Червень, 13 в 6:37

На Донбасі російські окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і зазнають невдачі під час штурму.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.

– Росіяни продовжують наземний штурм Сєвєродонецька та його околиць під прикриттям сильного артилерійського вогню. Водночас станом на 12 червня вони так і не встановили повний контроль над містом, – зазначили експерти.

Крім того, окупанти провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці.

Зараз дивляться

Аналітики ISW вважають, що росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Дінця.

Однак чергова спроба військ Росії атакувати Тошківку виявилася безуспішною. Загарбники ведуть масований обстріл Лисичанська.

– Російські війська повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище витрат на створення переправи, – додали аналітики.

Також ворог робив на Харківському напрямку безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов’янськом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW

Фото: Міноборони України