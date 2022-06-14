У передмісті Чернігова встановлюють перше модульне містечко

Червень, 13 в 21:27

У передмісті Чернігова встановлюють перше комплексне модульне містечко. Загалом воно складатиметься зі 180 модулів, куди зможуть розселити понад 350 мирних жителів.

Близько 90 елементів містечка, доставлених до Чернігова, почали встановлювати у Киселівській громаді. Глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголосив, що решта партій – у дорозі.

Згодом територіальна громада визначатиме, хто саме заселятиметься до модульного містечка, та в якому порядку.

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– Звісно, це тимчасовий варіант проживання для громадян, які втратили житло через бойові дії. Кожен модуль розрахований для певних потреб. В одних люди безпосередньо проживатимуть, – пояснив заступник начальника Чернігівської ОВА Дмитро Синенко.

За його словами, один модульний будинок розрахований на чотирьох людей, і згодом буде облаштований необхідними меблями та калориферами (теплообмінний апарат, в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню), а в інших готуватимуть та споживатимуть їжу.

Також у будиночках планують обладнати санітарні вузли та душові кабіни, тож люди матимуть необхідні умови для проживання. Це модульне містечко безкоштовно передав уряд Польщі, додав Чаус.

Джерело: Чернігівська ОВА